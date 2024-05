Dijkema ziet bij volleybalsters 'alle ingrediënten voor mooie olympische soep'

Zelf maakte ze al een Olympische Spelen mee: in 2016, toen Nederland als vierde eindigde. "Toen was het twintig jaar geleden dat we ons hadden gekwalificeerd voor de Spelen. Dus dat we dat toen bereikten... Het leek alsof we iets hadden gedaan wat onmogelijk was."

"Nu heb ik die ervaring al en probeer ik die meiden er bewust van te maken dat je zo'n kans misschien maar één keer in je leven krijgt", gaat Dijkema verder. "Misschien komt die kans nooit weer, want het is in de volleybalsport heel lastig om je te kwalificeren."

Hoewel het ook deze keer een hele klus is om een olympisch ticket te bemachtigen, heeft Dijkema er wel vertrouwen in dat het ook met de huidige selectie mogelijk is de Spelen te halen.