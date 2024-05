Welke rensters rijden op de Spelen in Parijs? 'Blij dat ik geen bondscoach ben'

Maar wees maar niet bang, zegt Van Vleuten. "Er komt geen herhaling van Tokio. Daar is echt van geleerd. Kijk ook maar naar de voorbije WK's. Toen zijn er steeds heldere afspraken gemaakt van tevoren. Dat heeft goed gewerkt. En dat zal nu ook gebeuren."

De gesprekken voor de Spelen in Parijs zijn al wel gevoerd, denkt Knetemann. "Als je Vos én Wiebes selecteert, goeie sprinters, moeten daar al duidelijke koersplannen op afgestemd zijn, waar de rensters het ook mee eens zijn. Ik kan me voorstellen dat dat best een gek gesprek is. Ze zitten elkaar wel in de weg, he."

'Het zijn professionals'

Normaal gesproken zouden de rensters van de wielerploegen Visma-Lease a Bike en SD Worx tégen elkaar sprinten. Waar Van Vleuten stelt dat Markus, toch de vrouw in vorm getuige haar tweede plaats in de Vuelta, naast de boot valt, twijfelt Knetemann. "In eerste instantie zou ik zeggen dat Vos en Wiebes niet allebei mee kunnen. Maar wie kies je dan? Eigenlijk kun je ze bijna niet thuislaten."

Van Vleuten denkt dat het wel goed komt. "Het zijn professionals, hè. Zij weten ook wel dat het een moeilijke keuze is voor Gunnewijk, dat je je aan de afspraken moet houden. Je kunt niet zomaar je eigen wedstrijdje gaan rijden. Als Vos, Wiebes en Vollering in de laatste ronde van de koers nog bij elkaar zijn, samen met de concurrentie, dan mag Wiebes het afmaken, denk ik. Dan zal Vos, lijkt me, de lead-out doen."