BBC: 'Sextortiontips te koop op social media'

Deze week stelden onderzoekers van de Schotse Universiteit van Edinburgh dat afgelopen jaar naar schatting meer dan 300 miljoen kinderen wereldwijd slachtoffer zijn geworden van seksuele uitbuiting en seksueel online misbruik.

De onderzoekers ontdekten dat het afgelopen jaar één op de acht kinderen slachtoffer is geworden van het zonder toestemming maken, delen of vertonen van seksueel getinte afbeeldingen en video's. Datzelfde geldt voor uitlokking, ongewenste sexting en verzoeken om seksuele handelingen te verrichten: ook daar is één op de acht kinderen wereldwijd slachtoffer van geworden in de afgelopen twaalf maanden.