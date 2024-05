Wisselvallige Griekspoor in vier sets langs McDonald in eerste ronde Roland Garros

In set twee pakte Griekspoor meteen door en plaatste op 1-1 de eerste break. Op 4-1 verslapte de Nederlander iets en leverde hij zijn service in, maar herpakte zich direct en brak terug. In het vervolg van de tweede set kwam Griekspoor niet meer in de problemen.

Maar in de derde set waren de rollen plots omgekeerd. Griekspoor werd slordiger en maakte flink wat dubbele fouten, terwijl McDonald juist minder fouten maakte. Griekspoor pakte slechts één game.

Ook in de vierde set had Griekspoor het aanvankelijk moeilijk. Hij leverde bij een 1-1 stand zijn service in, maar knokte zich snel terug. Griekspoor brak McDonald op love, waarna het verzet van de Amerikaan gebroken was.

Ruud eenvoudig door

Casper Ruud drong met groot gemak door tot de tweede ronde van het graveltoernooi van Roland Garros. De Noor was met 6-3, 6-4, 6-3 een maat te groot voor Felipe Meligeni Alves (ATP-137).