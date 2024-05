Basketballers Leiden delen eerste tik uit in strijd om landstitel tegen Den Bosch

De basketballers van Zorg en Zekerheid Leiden hebben de eerste tik uitgedeeld in de strijd om het landskampioenschap bij de mannen. De regerend kampioen uit Leiden was in de uitwedstrijd met 96-89 te sterk voor Heroes Den Bosch.

Door deze overwinning heeft Leiden een 1-0 voorsprong genomen in de best-of-five-serie. De tweede wedstrijd in de finale is donderdag om 20.00 uur in Leiden.

De ploeg van Doug Spradley, vorig seizoen goed voor de 'treble' (landstitel, beker en BNXT League-titel), rekende in de halve finale in drie duels af met Landstede Hammers uit Zwolle (3-0). Den Bosch had tegen Donar uit Groningen de maximale vijf wedstrijden (3-2) nodig om de finale te halen.

Initiatief over

Na een goede start van Den Bosch (14-8) in de eerste wedstrijd van de finale nam Leiden het initiatief over, resulterend in 40-47 voorsprong bij de rust.

De bezoekers, spelend zonder de geblesseerden Stan van den Elzen en Jibbe Sicking, hadden daarbij vooral plezier van hun goede afstandsschot (7 op 13 driepunters raak).