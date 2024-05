Parlement Georgië verwerpt veto van president, weg vrij voor 'Russische wet'

Het Georgische parlement heeft het veto dat president Zoerabisjvili onlangs uitsprak over de omstreden 'buitenlandse agenten'-wet zoals verwacht officieel verworpen. Nu het veto teniet is gedaan zal de wet naar verwachting binnen enkele dagen worden ondertekend.

Zodra de wet ingaat moeten organisaties die voor minstens 20 procent aan buitenlandse financiering ontvangen zich straks als 'buitenlandse agent' registreren. In aanloop naar de stemming over het wetsvoorstel waren er de afgelopen weken massale demonstraties en rellen in de hoofdstad Tbilisi.

President Zoerabisjvili sprak onlangs haar veto uit over de controversiële wet omdat die volgens haar in strijd is met de Georgische grondwet en Europese normen. "Deze wet is in zijn essentie en geest Russisch (...) en vormt een obstakel op onze weg naar Europa", zei de president, die zich al langer afzet tegen de regering.

De pro-Russische regeringspartij Georgische Droom heeft de meerderheid in het parlement en stelt dat de wet juist tot meer transparantie leidt. Rusland voerde in 2012 een soortgelijke wet in, waardoor de pers en bijvoorbeeld actiegroepen onder verscherpt toezicht zijn komen te staan. Het Kremlin gebruikt die wet om onafhankelijke media en ngo's monddood te maken.

Antidemocratische weg

Pro-westerse Georgiërs zien hun land met deze wet een antidemocratische weg inslaan, ruim 30 jaar nadat het zich onafhankelijk verklaarde van de toenmalige Sovjet-Unie.

De Europese Commissie is teleurgesteld over het besluit van het Georgische parlement en zegt dat het een negatieve invloed zal hebben op de mogelijkheden van Georgië van om lid te worden van de Europese Unie.