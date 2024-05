Belastingdienst neemt recordaantal mensen aan, maar blijft onderbezet

Een ander langslepend dossier bij de Belastingdienst is de verouderde ict die het bijvoorbeeld lastig maakte om de btw aan te passen. Toch zit er schot in de zaak. Inmiddels is nog ongeveer een vijfde van de applicaties en processen te oud. In 2018 was dat nog de helft.

Dit jaar komt er bijvoorbeeld een nieuw systeem voor het innen van autobelastingen. Het vervangen van grote systemen voor de inkomensheffing, loonheffingen en vennootschapsbelasting zal nog enkele jaren duren.