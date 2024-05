Ordinaire ruzie na kennismaking voorzitter Eto'o en bondscoach Brys: 'Ik beslis, niet jij'

Brys, oud-trainer van FC Eindhoven (2008/09) en FC Den Bosch (2009/10), reageerde aanvankelijk kalm op het verhaal van Eto'o. "Ik heb veel respect voor jou, daar gaat het niet om", vertelde hij. "Maar ik ben het die uiteindelijk beslist."

Zo werkt het niet volgens Eto'o. "Nee, u beslist niet", riep hij. "Want ik ben verantwoordelijk voor de beslissingen die jij maakt. En zo praat je niet tegen mij, meneer de coach. Ga nu zitten en we beginnen te werken. En stop nu met dit hele gedoe. Dit moet nu stoppen."

Eto'o: "Hoe is het mogelijk? In welk land denk jij dat je bent? Denk jij dat ik me in België zó kan gedragen? En jij zit je hier zo te gedragen in Kameroen?"

Eigen trainerscarrière

In een claim op gezag begon Eto'o tegen Brys over zijn eigen trainerscarrière. "Ja, dat was voor drie weken", refereerde Brys aan de interim-periode van Eto'o in 2015 bij het Turkse Antalyaspor.

Het kwaad was al gedaan. Eto'o, viervoudig Afrikaans voetballer van het Jaar: "Ja, en ik was een heel, heel grote speler. Een geweldige speler. Als je nu door die deur gaat, kom je nooit meer terug." Brys vertrok.