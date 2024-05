Zelensky vraagt Westen om wapens te mogen gebruiken zoals hij wil

Zelensky is weer op reis door Europa: aan het lobbyen voor wapens. In België heeft de Oekraïense president de volgende partij F-16's binnengesleept. Spanje heeft meer luchtafweer beloofd, net als Nederland. En dat heeft Zelensky harder nodig dan ooit, want zijn leger staat zwaar onder druk, op alle fronten.

In Brussel, waar Zelensky te gast is bij de Belgische regering, gaat het niet alleen over meer en betere wapens. Alle Europese ministers van Defensie praten ook over wat Oekraïne met die wapens mag doen, zoals het bestoken van doelen in Rusland. Dat onderwerp is omstreden. Nog controversiëler is het sturen van westerse militairen naar Oekraïne, en ook dat is in Brussel aan de orde geweest.

Volgens demissionair minister Ollongren van Defensie heeft Oekraïne een verzoek ingediend om militaire instructeurs. "Oekraïne zou het een stap vooruit vinden als we de trainingen ook daar zouden kunnen geven, dat maakt het logistiek makkelijker. Die vraag ligt nu bij ons. Dan moeten we serieus kijken of we dat mogelijk kunnen maken", zei de bewindsvrouw.

Ze wil antwoord hebben op de vraag hoeveel risico er is verbonden aan het sturen van militaire instructeurs naar Oekraïne. Nederland wil dat niet als enige doen. Ollongren vindt dat de landen die nu de Oekraïners trainingen geven gezamenlijk stelling moeten nemen.

Nederland zal niet op eigen houtje militairen sturen, omdat de trainingen een 'coproductie' zijn met landen als Duitsland, Polen, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Ollongren stelt daarom ook dat de trainingen "niet morgen zullen beginnen".