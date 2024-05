Coach mentaal vermoeide Van de Zandschulp strijdbaar: 'Hij doet ook goede dingen'

"Botic hoopt dan ook dat partijen zoals die van maandag beter verlopen, maar dat is nog een karwei waarmee hij aan de slag moet gaan", legt Lucassen uit.

De Brabander, die als een ervaren tenniscoach geldt met behoorlijk wat ervaring in onder meer de Verenigde Staten, klinkt in zijn toelichting optimistisch, wat uiteraard ook van een coach mag worden verwacht.

Maar zijn woorden staan in contrast met de terneergeslagen indruk die Van de Zandschulp maandagavond maakte. "Botic gaat hier eerst nog dubbelen met Robin Haase en na Roland Garros gaan we kijken hoe we de komende periode invullen", aldus Lucassen.

Haarhuis: 'Botic was emotioneel'

Paul Haarhuis zag Van de Zandschulp maandag met zichzelf "worstelen". De Eindhovenaar vindt het sterk dat Van de Zandschulp zich durft uit te spreken over zijn mentale problemen. "Alleen de manier waarop, dat had ik liever anders willen zien. Hij zei het meteen na de wedstrijd en dan ben je emotioneel", zegt de Davis Cup-captain.