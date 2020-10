VVD heeft met Mark Rutte als lijsttrekker al tien jaar een ijzersterk merk

Niemand twijfelde er meer aan, maar nu is het officieel: Mark Rutte wordt opnieuw lijsttrekker van de VVD. Eerder meldden bronnen al dat hij de knoop had doorgehakt, en dat kwam niet als een verrassing. Nu heeft de premier ook zelf laten weten dat hij graag nog een ronde mee wil doen.

Rutte zegt al langer: "Als je het me nu vraagt, zeg ik ja", Maar hij wilde niet over een nacht ijs gaan, want "het gaat toch om een beslissing voor weer ongeveer vijf jaar van mijn leven. Daar mag je dan wel wat langer bij stilstaan dan een kwispelende labrador." Een typische Rutte-uitspraak, waarbij velen gedacht zullen hebben: maar zijn werk is toch zijn leven?

Rutte is al jaren de onbetwiste leider van de VVD. Nadat de huidige fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Klaas Dijkhoff, bekendmaakte dat hij er na de verkiezingen mee gaat stoppen, zijn er geen andere smaken meer in de partij. Dijkhoff laat dus een leegte achter, constateert NOS-verslaggever Wilma Borgman. "Want je hebt in de VVD Mark Rutte, maar daarna heb je een hele tijd niks."

Daar komt bij dat Rutte zelf ook aan alle kanten uitstraalt dat hij er nog altijd plezier in heeft. "Hij vindt deze baan nog net zo geweldig leuk als tien jaar geleden. In niets merk je dat hij toe is aan wat anders of dat hij klaar is met het Torentje."

Geen visie

En de VVD is ook nog niet klaar met hem. Mark Rutte is een ijzersterk merk. Onder zijn leiding werd de partij voor het eerst de grootste. Hijzelf werd de eerste VVD-premier. In de laatste peilingen ligt de VVD nog steeds een straatlengte voor op andere partijen en dat lijkt vooral te danken aan de minister-president, die het land op dit moment door de coronacrisis probeert te leiden.