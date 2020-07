Spelers Denver besmet: club sluit complex en twijfels over hervatting NBA

De Amerikaanse basketbalclub Denver Nuggets heeft de deuren van het eigen trainingscomplex gesloten. De NBA-club nam die maatregel nadat twee selectiespelers besmet bleken te zijn geraakt met het coronavirus.

De Nuggets houden de namen van het duo om privacyredenen nog geheim. De club testte zaterdag 35 spelers, trainers en leden van de technische staf. Center Nikola Jokic zat daar niet bij. Hij verblijft in zijn vaderland Servië, maar mag het land niet uit na een positieve test op covid-19.

Michael Malone, de coach van de club, was naar eigen zeggen begin maart besmet met het coronavirus.

Hervatting competitie?

De gevallen bij de Nuggets zijn niet de enige in aanloop naar de hervatting van de hoogste Amerikaanse basketbalcompetitie. Vorige week leverde een testronde onder ruim 300 spelers zestien positieve gevallen op.

Dinsdag bleek dat DeAndre Jordan en Spencer Dinwiddie van de Brooklyn Nets ook zijn besmet met het coronavirus.

Het is de bedoeling dat 22 NBA-teams vanaf 30 juli op een afgeschermd deel van Disney World het seizoen gaan uitspelen, maar met het oplopend aantal positief geteste spelers rijst de vraag of hervatting van de competitie wel verstandig is. Een toenemend aantal spelers ziet weinig heil meer in het uitspelen van de competitie en het naar eigen zeggen riskeren van de gezondheid en ook NBA-voorzitter Adam Silver heeft zijn twijfels.

"Ik ben ervan overtuigd dat het op de campus van Disney veiliger zal zijn dan erbuiten, omdat we iedereen aan verplichte tests kunnen onderwerpen", zegt hij tegen ESPN.

Maar als het virus zich blijft verspreiden, kan er volgens Silver mogelijk een streep gaan door de hervatting.

"Als we nog steeds veel positieve gevallen erbij krijgen, dan gaan we stoppen. We kunnen niet weglopen van het virus. Het is ook belangrijk dat we begrijpen hoe de NBA-gemeenschap zo makkelijk geïnfecteerd kan raken."