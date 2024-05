Is revaliderende Van Domselaar nu al oplossing acute keeperskwestie Oranje?

Lize Kop is bij afwezigheid van Van Domselaar de eerstvolgende vrouw onder de lat, maar de keepster van Leicester City haakte maandag geblesseerd af voor deze interlandperiode. Ook derde keepster Daniëlle de Jong (FC Twente) is op de weg terug van een blessure en speelde nog geen minuut.

"Uit voorzorg hebben we vier keepers geselecteerd...", zegt Jonker. Of Van Domselaar al kan keepen, is afwachten, klinkt het in Zeist.

"Een aantal weken geleden zag het ernaar uit dat ze de hele zomer zou missen", weet Jonker. "Maar ik heb toch langzamerhand wel wat hoop dat er een aantal interlands gespeeld kunnen worden door haar deze zomer."

Druk om te spelen?

Of dat wel verantwoord is, blijft de vraag. Jonker: "Dat moeten we bekijken. Maar we hebben al vaker meegemaakt dat Daphne niet kon trainen de hele week en dan uiteindelijk een van de beste speelsters op het veld was. Het vertrouwen in haar talent is groot. Ook bij ons als staf. Maar we weten het op dit moment niet."

Druk om te spelen, voelt Van Domselaar niet. Winnen in de EK-kwalificatie is belangrijk, maar haar herstel is dat net zo, benadrukt ze. "Dat staat nu even op één. Daar hebben we duidelijke afspraken over gemaakt."