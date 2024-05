Geschorste en teruggekeerde technische directeur roeibond vertrekt na Spelen in Parijs

Hessel Evertse, technisch directeur van de Nederlandse roeibond, vertrekt na de Olympische Spelen van Parijs bij de nationale bond KNRB.

Onder leiding van Evertse groeide de Nederlandse roeiploeg uit tot een van de sterkste ter wereld: afgelopen zomer veroverde Nederland op de WK in Belgrado vijf gouden medailles. Op de Olympische Spelen van Tokio pakte Nederland vijf medailles, waaronder goud voor de dubbelvier. De verwachtingen voor Parijs zijn hoog.

Geschorst en teruggekeerd

Evertse was sinds 2013 in dienst bij de KNRB als technisch directeur. Na een evaluatie binnen de olympische roeiploeg na de Spelen van Tokio liet de KNRB eind 2021 een onderzoek naar de topsportcultuur uitvoeren. De bond had signalen gekregen dat er door roeiers kwetsend en intimiderend gedrag was ervaren.

In het voorjaar van 2022 concludeerde de roeibond na een rapport van onderzoeksbureau Fijbes Consultancy dat er onder het bewind van Evertse sprake was geweest van een topsportcultuur waar ruimte was voor kwetsing en intimidatie. Evertse werd geschorst.

Een maand later moest de bond die beslissing terugdraaien, omdat de rechtbank van Amsterdam de schorsing ongegrond verklaarde. In het vonnis stond dat de KNRB met het schorsen van Evertse overhaast te werk ging. Zo werden de bevindingen uit het rapport niet eerst met de bestuurder besproken.