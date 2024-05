Rus verslaat op Roland Garros voormalig wereldtopper Kerber: 'Tactisch klopte het'

Volgens Rus was het een vermoeiende dag, omdat het speelschema op dinsdag door de regen in de war werd gegooid. "Het was lang wachten. Speel je wel? Speel je niet? En toen werd onze wedstrijd naar voren gehaald", vertelde Rus. "Maar ik stond er meteen, dat was wel heel belangrijk."

Volgende ronde: Rybakina

In de tweede ronde zal Rus vast meer tegenstand ondervinden van Jelena Rybakina. De nummer vier van de wereld was snel klaar met de Belgische Greet Minnen (WTA-85): 6-2, 6-3.

Rybakina is de Wimbledon-kampioene van 2022 en haalde in 2023 de finale van de Australian Open. Op Roland Garros is een kwartfinale in 2021 haar beste resultaat tot nu toe.

Het is voor het eerst sinds 2012 dat Rus in de tweede ronde staat van Roland Garros. Ze reikte toen tot de vierde ronde.