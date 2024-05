Rus verslaat in eerste ronde Roland Garros voormalig wereldtopper Kerber

Volgende ronde: Rybakina

In de tweede ronde zal Rus vast meer tegenstand ondervinden van Jelena Rybakina. De nummer vier van de wereld was snel klaar met de Belgische Greet Minnen (WTA-85): 6-2, 6-3.

Rybakina is de Wimbledon-kampioene van 2022 en haalde in 2023 de finale van de Australian Open. Op Roland Garros is een kwartfinale in 2021 haar beste resultaat tot nu toe.