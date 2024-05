Aanval op tentenkamp Rafah: wat weten we tot nu toe?

Wat ging er mis?

De vraag is hoe de "precisie-aanval", zoals Israël het verwoordde, zoveel slachtoffers kon maken. Er zijn vragen over de planning van de aanval in een dichtbevolkt gebied. Israël komt ook met andere lezingen over de brand.

Het Israëlische leger heeft een voorlopig onderzoek naar de dodelijke luchtaanval op Rafah en de brand die daarop volgde inmiddels afgerond. Legerwoordvoerder Hagari zei vanmiddag dat het leger de raketaanval uitvoerde met twee explosieven van 17 kilogram om de twee hooggeplaatste militanten van Hamas uit te schakelen.

De munitie was volgens Hagari niet zwaar genoeg om een brand te kunnen veroorzaken. De conclusie van het leger is daarom dat de brand die na de luchtaanval ontstond, is veroorzaakt door iets anders. Onderzocht wordt of er mogelijk wapens in de buurt lagen. Eerder stelde Israël dat het om een precisie-aanval ging op basis van gedetailleerde inlichtingen, "binnen de grenzen van het internationale recht".

De Amerikaanse nieuwszender ABC News heeft een andere mogelijke verklaring. De VS heeft volgens ABC informatie gekregen van de Israëliërs dat er mogelijk een brandstoftank 100 meter van het kamp is geraakt door granaatscherven, waardoor er een vuurzee ontstond en minstens een grote tent vlam vatte.

De Israëlische premier Netanyahu stelde maandag in het Israëlische parlement dat er volgens hem sprake is van "een tragisch ongeval" en dat Israël "iedere mogelijke voorzorgsmaatregel" neemt om burgerslachtoffers te voorkomen, maar dat het offensief in Rafah doorgaat.

Mensenrechtenorganisaties twijfelen aan de Israëlische claim dat het zo veel mogelijk doet om burgerslachtoffers te voorkomen. Volgens de Verenigde Naties zijn er sinds 7 oktober ruim 35.000 doden gevallen, van wie er ruim 24.000 volledig zijn geïdentificeerd. Onder hen zijn zeker 14.000 vrouwen en kinderen.