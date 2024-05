Scholen doen veel vaker beroep op steunfonds voor schoolreisjes

Directeur Hans Spekman van het Jeugdeducatiefonds is blij dat het fonds zo veel scholen kan helpen, maar spreekt wel van een zorgelijke ontwikkeling dat ouders kennelijk geen geld meer hebben om de schoolreis te betalen. "Een schoolreis of schoolkamp is niet alleen voor het plezier, het is ook heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen."

Het Jeugdeducatiefonds is afhankelijk van private financiers. Spekman vindt de kwestie dermate belangrijk dat ook de overheid verantwoordelijkheid moet nemen. "Drie miljoen euro is veel geld, de vraag is of we dit kunnen volhouden. Uiteindelijk moet de overheid het toch ook gaan doen."