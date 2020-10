Jonge moslims bijeen in Arnhem om op te komen voor de profeet

In het centrum van Arnhem hebben moslimjongeren een bijeenkomst gehouden om op te komen voor de profeet Mohammed. Zo'n vijftig deelnemers stonden op anderhalve meter van elkaar en luisterden naar toespraken in het Nederlands en het Arabisch. Er werd ook gezongen.

De demonstratie was georganiseerd naar aanleiding van de publicatie van omstreden cartoons met en van Mohammed, met name in Frankrijk. Volgens de jongeren wordt de profeet daar op een negatieve manier afgeschilderd. "Hij wordt in verschillende varianten belachelijk gemaakt", zei een van hen.

Met de demonstratie wilden ze getuigen dat Mohammed juist staat voor liefde en verdraagzaamheid. "Als ze zouden weten wie Mohammed echt is, dan zouden ze zoiets nooit doen."

De politie hield van een afstand een oogje in het zeil, schrijft Omroep Gelderland. De manifestatie verliep rustig. Voorbijgangers keken even of liepen door.

Franse vlag in brand gestoken

In veel landen in het Midden-Oosten is geprotesteerd tegen Frankrijk en in het bijzonder tegen president Macron, die zich kritisch uitliet over radicale moslims na de moord op de Franse leraar Samuel Paty. De Franse vlag en posters met de afbeelding van de president werden in brand gestoken.

In Beiroet kwamen na het vrijdaggebed honderden mensen vanuit de moskee naar de residentie van de Franse ambassadeur met spandoeken. Ook kwamen er bussen vanuit de noordelijke havenstad Tripoli naar de hoofdstad. De betogers gooiden met stenen en de oproerpolitie zette traangas in.

Volgens correspondent Daisy Mohr wordt met name heftig gereageerd in landen die goede banden hebben met Turkije. De Turkse president maakte deze week ruzie met zijn Franse ambtgenoot.

"Bijvoorbeeld in Qatar werden Franse producten vorig weekend al uit de schappen gehaald. Conservatieve landen als Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten houden zich relatief rustig. Vanuit de autoriteiten lijken zij zich op dit moment graag zo veel mogelijk van hun gematigde kant te willen laten zien", zegt Mohr.