Thialf opnieuw kandidaat voor olympisch schaatstoernooi 2030

Een delegatie van het Frans olympisch comité heeft met de directie van Thialf gesproken over de vraag of het schaatsstadion in Heerenveen tijdens de Winterspelen van 2030 kan dienen als locatie voor het schaatstoernooi. De Franse Alpen zijn de enige overgebleven kandidaat om over zes jaar de Winterspelen te organiseren.

Het gesprek vond recentelijk plaats tijdens een bezoek van de Fransen aan Thialf. Daarbij waren ook vertegenwoordigers van schaatsbond KNSB, de gemeente Heerenveen en de provincie Friesland aanwezig.

Geen conclusies

Nationale sportkoepel NOC*NSF laat desgevraagd weten dat er vooralsnog geen verdere conclusies aan de ontmoeting kunnen worden getrokken. "Er zijn geen concrete vervolgstappen besproken of verdere afspraken gemaakt. Het is te vroeg om conclusies te verbinden aan de interesse van de Fransen. Een keuze van Franse zijde voor Thialf is op de korte termijn niet te verwachten."