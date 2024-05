KNVB-voorzitter Paauw: 'Geen feest om je naam op deze manier in stadions te horen'

Uiteindelijk hadden Van der Laan en Nijland het nakijken, maar het waren niet de leukste weken voor Paauw in aanloop naar de verkiezing. "Er waren weleens momenten dat ik dacht: als ik dat van tevoren had geweten... Het is geen feest om je naam op deze manier overal in de stadions langs te horen en zien komen. Maar als je a hebt gezegd, moet je ook b zeggen."

Op de vraag of hij aan in die periode aan zelfreflectie heeft gedaan, zegt de 65-jarige Paauw: "Je kunt je afvragen of het beeld dat van mij is ontstaan terecht is en je kunt verontwaardigd zijn. Beter is het om je af te vragen hoe dat beeld is ontstaan en hoe je daar anders mee om had kunnen gaan? Vooral in de richting van supporters. Maar in gesprekken met hen vorige week heb ik goed geluisterd naar wat hun pijnpunten zijn."

Slimme, intelligente man

Supportersfavoriet Nijland adviseert Paauw vooral te gaan praten. "Dat zou mijn tip zijn als je het vertrouwen in de richting van de supporters wil herstellen. Maar Frank Paauw is een slimme, intelligente man met ongelooflijk veel levenservaring. Die heeft mijn adviezen niet nodig. Ik heb verloren van een hele goede kandidaat en ik ga het met belangstelling volgen."

Ook Van der Laan kan leven met de benoeming van Paauw. "Er waren drie kandidaten met ieder hun eigen verhaal, totaal niet met elkaar te vergelijken. Frank Paauw is het geworden, prima. Het is op democratische wijze gebeurd, gefeliciteerd."