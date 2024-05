OM eist 200 uur werkstraf tegen FvD-Kamerlid Van Meijeren voor opruiing

Het Openbaar Ministerie heeft 200 uur werkstraf geëist tegen Forum voor Democratie-Kamerlid Gideon van Meijeren. Volgens het OM is de 36-jarige politicus schuldig aan twee gevallen van opruiing. Van Meijeren spreekt tegen dat hij schuldig is en noemt het een "politiek strafproces".

In juli 2022 gaf Van Meijeren een toespraak op een boerenmanifestatie in het Gelderse dorp Tuil. Daarin wees hij de aanwezigen erop dat het wettelijk toegestaan is om in bepaalde gevallen geweld tegen de overheid te gebruiken. Hij legde daarbij een verband met de mogelijke onteigening van boeren.

De tweede aanklacht betreft een interview dat in oktober en november 2022 online stond, waarin het FvD-Kamerlid sprak over "een revolutionaire beweging" die "zich heel duidelijk onderscheidt van een protestbeweging" en die "bij wijze van spreken naar het parlement trekt en zegt: wij gaan hier gewoon niet meer weg".

Oproep tot geweld

Van Meijeren zei in de rechtszaal dat hij niet tot geweld heeft opgeroepen, maar dat zijn uitspraken in essentie oproepen waren tot geweldloos verzet.

De officier van justitie is het daar niet mee eens. Volgens hem is Van Meijeren strafbaar omdat hij kon weten dat de uitlatingen kunnen worden opgevat als een aansporing tot geweld. Van Meijeren speelde in op het anti-overheidssentiment dat op dat moment speelde vanwege de coronamaatregelen en de stikstofproblematiek, aldus het OM.

'Grens overschreden'

Een politicus krijgt "ruim baan" om zijn mening te uiten, zei de officier, maar dat moet wel gebeuren binnen de regels van de rechtsstaat. Volgens hem heeft Van Meijeren hier "een strafrechtelijke grens overschreden".

Eerder op de zitting vroeg Van Meijeren de rechtbank het proces tegen hem te stoppen, onder meer omdat het OM het besluit tot vervolging onder politieke druk zou hebben genomen. De rechtbank wees dat verzoek af.