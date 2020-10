Een half jaar besturen met Forum: 'We focussen op Brabant, dat brengt rust'

Het bracht een halve volksopstand binnen het CDA teweeg: leden waren boos, prominenten zeiden 'doe het niet.' Maar het eerste provinciebestuur in het land met Forum voor Democratie werd dit voorjaar een feit.

Een half jaar na de presentatie van het akkoord in Noord-Brabant ervaren betrokken bestuurders vooral rust. VVD-gedeputeerde Van der Maat: "We zijn een tikje naar rechts gegaan, maar er is voor iedereen wat te halen". Forum-bestuurder De Bie: "Het college is van kleur veranderd, maar niet radicaal." Van Pinxteren van Lokaal Brabant: "Er is weer zuurstof." CDA-bestuurder Ronnes: "Niet alle pijn is weg, maar de samenwerking loopt goed."

'Rust'

Even een bakkie koffie doen of na een vergadering de kroeg in: ze hadden het graag gedaan en liever meer bij elkaar gezeten. Door corona liep het anders en gaat bijna alles via schermen. "Soms negen uur op een dag", verzucht Van Pinxteren. Maar toch voelen de partijen zich al "echt een team".

Vraag hoe dat komt en het woord "rust" valt bij allemaal. "Ja, die is terug", zegt VVD'er Van der Maat. Hij zat ook in het vorige college en kon toen goed uit de voeten, maar het bevalt hem nu ook. "We hebben echt wel meningsverschillen. Daar is ruimte voor. Sterker, dat hebben we ook afgesproken. Door dingen open te laten ook, voor de statenleden is er meer ruimte en rust."

CDA-bestuurder Eric Ronnes verliet de landelijke politiek om in Noord-Brabant te gaan besturen. "Een enorme overgang en flinke uitdaging", zegt de geboren Brabander. Hij is verantwoordelijk voor het stikstofbeleid, waar het vorige college op klapte, omdat het CDA de boeren meer wilde ontzien.

Tegen het zere been van sommige oppositiepartijen was zijn besluit om boeren meer tijd te geven hun stallen te verduurzamen. In plaats van 2021 krijgen ze tot 2024 de tijd. "Nog altijd strenger dan de landelijke lijn van 2025", haast Ronnes te zeggen.