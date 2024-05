Middelbare school in Limburg dicht na 'bedreiging en intimidatie'

Een middelbare school in Reuver (Limburg) is vandaag gesloten vanwege een reeks incidenten. Medewerkers zijn geïntimideerd en bedreigd door een aantal ouders en leerlingen, schrijft de school in een informatiebrief aan de ouders die in handen is van L1 Nieuws

Het Grescollege in het Limburgse dorp zegt dat er afgelopen vrijdag "verscheidene ongeregeldheden" waren op de school. In de brief staat onder meer dat er "fysiek contact" was tussen enkele leerlingen.

Ook gisteren was er een incident buiten de poorten van de school. Volgens de regionale omroep moest de politie samen met medewerkers van de school ingrijpen. Waarom precies, is niet bekend. "Mijn vijftienjarige zoon belde mij vanuit de aula en vertelde dat hij niet naar buiten mocht omdat de situatie onveilig zou zijn", vertelt een ouder anoniem aan de omroep.

Drie aanhoudingen

De politie zegt dat bij het incident gisteren een 45-jarige man en twee minderjarige leerlingen zijn aangehouden. De man zit nog vast en wordt nog verhoord voor opruiing en bedreiging. De twee leerlingen, die waren aangehouden voor het beledigen van politieagenten, zijn weer vrijgelaten mogen later een verklaring afleggen.

De politie was vrijdag ook al bij de school aanwezig. "Dit vanwege een dreiging die is ontstaan door een langslepend conflict tussen leerlingen onderling dat zich op de school afspeelt", zegt een politiewoordvoerder.

Bestuurder Thieu Kikken zegt tegen L1 Nieuws dat de gebeurtenissen "enorm veel impact" hebben op leerlingen en medewerkers.

Mobieltje

Volgens dagblad De Limburger ging het vrijdag mis na een voorval over het opbergen van een mobiele telefoon. Vervolgens zouden ouders naar de school zijn gekomen om verhaal te halen. Kikken kan de precieze aanleiding niet bevestigen maar zegt dat er inderdaad mensen van buitenaf naar school zijn gekomen vanwege een conflict.

Morgen gaat de school weer open. Dan gaan coaches met de leerlingen praten over de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Enkele betrokkenen mogen voorlopig de school niet meer binnen, aldus het Grescollege.

'Geen breder probleem'

De Onderwijsinspectie heeft meerdere meldingen gehad over de situatie op de school, maar ziet dit als een incident. "Een school is een oefenplaats, ook voor hoe je met elkaar omgaat. Wij bekijken vooral: neemt de school hierin de verantwoordelijkheid die je mag verwachten. Ons beeld is dat ze dat doen."

Vorige maand heeft de inspectie de school nog een voldoende gegeven op veiligheid. "Er zijn af en toe meldingen geweest over incidenten, maar dat wil niet zeggen dat er structureel iets mis is."