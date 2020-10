Twee rechts-extremistische tieners aangehouden

De politie heeft twee mannen van 19 jaar uit Amsterdam en Zwijndrecht aangehouden voor rechts-extremistische opruiing en misdrijven met een terroristisch oogmerk. De twee hadden grote hoeveelheden nazi-materiaal in huis, bleek bij huiszoekingen.

Het gaat om twee losstaande zaken, schrijft het Openbaar Ministerie in een persbericht. Beide verdachten hadden onder meer nazi-uniformen, posters, vlaggen en verboden messen in hun ouderlijk huis. De politie kwam de twee op het spoor na een melding van de AIVD.

De verdachten zijn vermoedelijk aangesloten bij rechts-extremistische groepen, die online aanzetten tot rassenhaat en antisemitisme. Een van die groepen is The Base, een netwerk dat voornamelijk actief is in de VS.