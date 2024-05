Ambitie en schaakromantiek drijven oude meester Timman (72) na 18 jaar terug naar NK

Zo volgde Timman, terwijl hij in de schaakluwte een boek schreef over de beste partijen van de enige Nederlandse wereldkampioen Max Euwe, toch intensief wat er gebeurde in de schaakwereld.

Want eens een grootmeester, altijd een grootmeester, die zich overigens graag verwondert over wat hij in deze tijd allemaal ziet langskomen. Zoals jonge schaaktalenten uit India Dommaraju Gukesh (19) en Arjun Erigaisi (20).

Indiase jongelui

Door diepgravende voorbereiding met computers gaan veel partijen toch snel een beetje op elkaar lijken. Maar Gukesh en Erigaisi ontwijken dat expres, merkt Timman tot zijn plezier.

"Zij hebben een stijl gevonden die de bekende paden vermijdt en in gaat op stellingen die in principe ongunstig voor hen is. Onbekend terrein, een beetje riskant en buitengewoon boeiend. Dat vind ik knap."