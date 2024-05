Topambtenaar Dick Schoof (ex-AIVD, ex-NCTV) kandidaat-premier

Dick Schoof is de kandidaat-premier van de nieuwe coalitie. Dat melden bronnen aan de NOS. Vanmiddag om 17.00 uur geven Schoof en formateur Richard van Zwol een persconferentie.

De 67-jarige Schoof is op dit moment de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was hij de baas van de inlichtingendienst AIVD, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en directeur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Eerder was oud-informateur Ronald Plasterk in beeld als kandidaat, maar hij trok zich vorige week terug. Plasterk was door PVV-leider Wilders achter de schermen gepolst, maar de afgelopen tijd ontstonden er steeds meer vraagtekens over zijn omgang met patenten.

Extraparlementair kabinet

De afgelopen dagen hebben de leiders van de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB onder leiding van formateur Vn Zwol gesproken over de vraag wie er minister-president moet worden. Tot nu toe was nog geen naam genoemd door betrokkenen.

De premier zal het extraparlementaire kabinet leiden dat de vier partijen willen vormen. De komende weken wordt nog gezocht naar nieuwe ministers en staatssecretarissen. Het idee is dat er voor het zomerreces, begin juli, een kabinet is.

De vier partijen bereikten twee weken geleden een coalitieakkoord. Het nieuwe kabinet moet die plannen verder uitwerken.