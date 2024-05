Grandslamwinnares Osaka op deelnemerslijst grastoernooi Rosmalen

Viervoudig grandslamwinnares Naomi Osaka heeft haar deelname toegezegd aan het grastoernooi van Rosmalen, dat van 8 tot en met 16 juni gehouden wordt. Het wordt voor de 26-jarige Japanse tennisster haar debuut op Nederlandse bodem.

Osaka kende vanaf 2018 een succesvolle periode waarin ze elk jaar een grandslamtitel aan haar palmares kon toevoegen: de US Open in 2018 en 2020 en Australian Open in 2019 en 2021.

Vorig jaar zomer werd Osaka moeder van een dochter, maar begin dit jaar maakte de voormalig nummer één van de wereld haar rentree op de wedstrijdbaan. De naar positie 134 afgezakte tennisster is op dit moment actief op Roland Garros, waar ze zich zondag voor de tweede ronde plaatste.

Ook Pegula van de partij

Al eerder had de Amerikaanse Jessica Pegula, de huidige nummer vijf van de wereld, had haar komst naar Rosmalen bevestigd. Ook Jekaterina Aleksandrova, die de afgelopen twee edities de titel greep, en Bianca Andreescu, de US Open-winnares van 2019, zijn van de partij.

Bij de mannen wordt de deelnemerslijst aangevoerd door de Rus Daniil Medvedev. Tallon Griekspoor geeft als titelverdediger acte de présence.