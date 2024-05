Hockeybondscoach Van Ass maakt selectie bekend: Veenendaal keept in Parijs

Paul van Ass is er, twee maanden voor de start van de Olympische Spelen, al uit. Hij kiest onder de lat voor Amsterdam-keeper Anne Veenendaal en niet voor Josine Koning, die afgelopen weekend nog met haar club Den Bosch de landstitel veroverde.

Veenendaal en Koning zijn bij het Nederlands team al acht jaar in een felle concurrentiestrijd verwikkeld. De twee doelvrouwen ontlopen elkaar nauwelijks, maar op de belangrijkste momenten viel de keuze altijd op Koning.

Zo gaf bondscoach Alyson Annan bij de Spelen van Tokio in 2021 de voorkeur aan Koning. Interim-bondscoach Jamilon Mülders deed hetzelfde bij de WK-finale in 2022. Van Ass zelf verkoos Koning boven Veenendaal in de knock-out fase op het EK in 2023.

Voor het belangrijkste toernooi van 2024 kiest Van Ass nu voor jongste van de twee. Beiden zijn 28, maar Koning is vijf dagen ouder dan Veenendaal. Laatstgenoemde blonk de afgelopen weken uit bij Amsterdam in de play-offs. In de halve finale tegen SCHC stopte ze twee strafballen.