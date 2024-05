Waterschap Limburg doet aangifte van bedreigingen en geweld tegen personeel

Waterschap Limburg gaat aangifte doen van bedreiging en mishandeling van personeel door burgers. Het gaat om vier losstaande incidenten in een week tijd, aldus het waterschap.

Medewerkers van het waterschap komen in actie bij wateroverlast. Ze helpen bijvoorbeeld bij evacuaties van campings bij wateroverlast of het aanleggen van een nooddijk. Het is niet bekend bij welke situaties personeel precies werd bedreigd.

Volgens het waterschap is bij één incident de telefoon van een medewerker afgepakt. Een ander personeelslid zou zijn klemgereden door een auto. Drie van de vier incidenten gebeurden in Midden-Limburg, één incident was in het zuiden van de provincie.

Dijkgraaf Saskia Borgers zegt tegen L1 dat ze snapt dat de aanhoudende regen en de wateroverlast in bepaalde gevallen tot frustraties kan leiden. "Maar we accepteren het niet als daarbij grenzen worden overschreden en er bedreigingen in welke vorm dan ook geuit worden richting medewerkers of bestuurders."