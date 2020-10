Rutte door als VVD-lijsttrekker, 'ik wil aan enorme beproeving leiding geven'

Mark Rutte wil door als lijsttrekker van de VVD en dus ook als minister-president. Dat zegt hij in een interview in de De Telegraaf. "We staan als land nu voor een enorme beproeving vanwege corona", aldus Rutte in het interview. "We zijn met zeventien miljoen mensen bezig om over de berg te komen, met een kaart die ons maar gedeeltelijk de weg wijst. Aan deze beproeving wil ik leiding geven."

De afgelopen tijd namen de geruchten in Den Haag al toe dat de VVD-leider een besluit had genomen, maar hij wilde daar tot laat in de middag nog niets over kwijt. In het wekelijkse gesprek met de minister-president wilde Rutte ook geen antwoord geven op de vraag of hij doorgaat of niet. "U hoort op enig moment wat mijn besluit is". Rutte wist dat De Telegraaf vanavond het interview waarin hij zijn besluit toelicht online zou zetten.

Ideeën en energie

In het interview zegt dat Rutte dat hij vorige week de knoop heeft doorgehakt. Hij heeft er maanden de tijd voor genomen. Rutte denkt dat hij "de ideeën en de energie" heeft om door te gaan. "Zolang ik dat hou, wil ik door."

Hij erkent dat er een risico is dat hij te lang blijft zitten, dat is voor de voormalige CDA-leiders Balkenende en Lubbers en PvdA-premier Kok ook een probleem geweest. "Het kan ook verkeerd aflopen, ja. Maar leidend moet niet zijn of je de angst hebt dat je niet op je hoogtepunt gestopt bent."

Als de VVD niet de grootste partij wordt, wordt Rutte Tweede Kamerlid.

Rutte is ruim veertien jaar politiek leider van de liberalen. Hij voerde de VVD-lijst aan bij de verkiezingen van 2006, 2010, 2012 en 2017 en is premier sinds 2010. In de peilingen heeft de VVD een straatlengte voorsprong op andere partijen: de partij staat in de Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van verschillende peilingen, op 39 tot 45 zetels.