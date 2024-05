'Paus sprak denigrerend over homo's op besloten bisschoppenconferentie'

Paus Franciscus zou op een besloten ontmoeting met alle Italiaanse bisschoppen denigrerend over homo's hebben gesproken. Dat schrijven Italiaanse media op basis van meerdere bronnen.

De paus werd gevraagd of homoseksuele mannen de opleiding tot priester mogen volgen, zolang ze celibatair blijven. Daarop reageerde hij op heftige toon dat dat niet moet gebeuren.

De paus vervolgde zijn verhaal dat er in de Rooms-Katholieke Kerk al te veel sprake is van frociaggine. In het Nederlands is dat vrij vertaald 'flikkerbende'. De bijeenkomst vond meer dan een week geleden plaats achter gesloten deuren, maar gisteren lekten de uitspraken van de paus toch uit.

Publiekelijk juist respectvol

Er wordt geschokt gereageerd op de uitspraken van de paus, vooral omdat hij publiekelijk juist respectvol spreekt over lhbti'ers.

Progressieve aanhangers van de kerk zeggen dat er weinig is veranderd op het gebied van homorechten binnen de Rooms-Katholieke kerk, maar dat paus Franciscus wel een veel vriendelijker toon aansloeg. Zo zou aan het begin van zijn pausschap aan hem zijn gevraagd hoe hij dacht over homoseksuelen priesters, waarop hij antwoordde: "Wie ben ik om te oordelen?".

Daarnaast zorgde hij onlangs voor opschudding onder de traditionele katholieken omdat hij liet bepalen dat priesters in bepaalde gevallen stellen van hetzelfde geslacht moet kunnen zegenen. Ook zegt hij met regelmaat dat lhbti'ers welkom zijn in de kerk.