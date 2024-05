Boston Celtics na winst op Indiana als eerste naar NBA-finale

Het ging er soms stevig aan toe in de Gainbridge Fieldhouse. In het derde kwart duwde Myles Turner van de Pacers White tegen de grond, waarna Brown - uitgeroepen tot MVP van de Eastern Conference-finale - verhaal kwam halen bij Turner. Beide spelers kregen een technische fout. Later in de wedstrijd raakte Brown ook nog met zijn hand Pacers-speler T.J. McConnell in het gezicht.

Brown was met 29 punten en 4 op 8 rake driepunters topscorer van de wedstrijd. Bij de Pacers maakte Andrew Nembhard 24 punten. Hij gaf ook nog eens 10 assists.

Geen Porzingis

Boston speelde de hele serie tegen Indiana zonder center Kristaps Porzingis, die in eerste ronde van de play-offs tegen Miami een spierblessure in zijn kuit opliep. De Celtics hopen in de finale van de NBA wel weer over de Let te kunnen beschikken.

De tegenstander komt uit de eindstrijd in de Western Conference, waarin Dallas Mavericks de best-of-seven serie met 3-0 leidt. Komende nacht kunnen de Mavericks zich plaatsen als ze de Minnesota Timberwolves voor de vierde maal op rij verslaan. Dallas stond voor het laatste in 2011 in de NBA-finale, toen het Miami met 4-2 versloeg.