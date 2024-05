Wekdienst 28/5: Europese landen erkennen Palestijnse staat • Van Meijeren staat terecht

Wat kun je vandaag verwachten?

Ierland, Spanje en Noorwegen erkennen officieel de Palestijnse staat. Ze kondigden die erkenning op 22 mei al aan.

Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie staat terecht voor opruiing. Volgens het OM heeft Van Meijeren gesuggereerd dat geweld tegen de overheid geoorloofd en misschien zelfs noodzakelijk is.

Op Roland Garros staan twee Nederlanders in de eerste ronde. Talon Griekspoor en Arantxa Rus nemen het op tegen Mackenzie McDonald en Angelique Kerber.

In de zwijggeldzaak tegen Donald Trump houden de aanklagers en de advocaten van de oud-president vandaag naar verwachting hun slotverklaringen.

De VN houdt een digitale vergadering over mogelijke noodhulp aan Papoea-Nieuw-Guinea. Het land werd afgelopen vrijdag getroffen door een aardverschuiving. Bij de ramp kwamen volgens de laatste schattingen meer dan 2000 mensen om het leven.

Dit is er vannacht gebeurd:

Jongeren zijn minder positief over hun eigen gezondheid. Ze roken en vapen meer en hun mentale gezondheid is nog niet hersteld na de coronaperiode. Dat staat in de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023.

De gezondheidsmonitor is een onderzoek dat elke vier jaar wordt uitgevoerd onder ruim 188.000 jongeren door de GGD's en het RIVM. Jongeren in de tweede en vierde klas van het voortgezet onderwijs van 885 scholen vulden een vragenlijst in over gezondheid, leefstijl en welzijn. In 2021 werd er een extra meting uitgevoerd vanwege de coronaperiode.

Ander nieuws uit de nacht: