Duizenden geëvacueerd in Papoea-Nieuw-Guinea uit angst voor nieuwe ramp

De autoriteiten in Papoea-Nieuw-Guinea evacueren duizenden mensen uit het gebied waar vrijdag een dodelijke aardverschuiving plaatsvond. Er is een risico op nieuwe aardverschuivingen.

"Het rampgebied is heel instabiel", zegt de voorzitter van de provinciale rampendienst tegen persbureau Reuters. "Toen wij er waren, hoorden we harde knallen bij de berg en er komen nog steeds rotsen en puin naar beneden."

Hoog dodental

Inwoners van een dorp in de provincie Enga werden in de nacht van donderdag op vrijdag plotseling bedolven onder een dikke laag aarde. Het land schat het dodenaantal van de ramp op 2000, maar een precies aantal vermisten is niet bekend omdat het onduidelijk is hoeveel mensen er precies in het dorp woonden.

De reddingsoperatie verloopt nog steeds moeizaam. Het gebied ligt afgelegen en de wegen zijn slecht begaanbaar. Het leger heeft controlepunten opgezet in het rampgebied, waar ook de noodtoestand is uitgeroepen, en helpt mensen naar evacuatiecentra.

Reddingswerkers graven met de hand naar slachtoffers. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden, is erg klein.