Gravenberch ziet EK-kansen stijgen door blessure De Roon: 'Extra plaatsje vrij'

"Eerlijk gezegd was ik wel een klein beetje verrast door de voorselectie", zegt middenvelder Ryan Gravenberch. In september 2022 zat hij voor het laatst bij Oranje, dus een telefoontje van de bondscoach was geen vanzelfsprekendheid.

Maar Gravenberch is blij dat hij er is en wil een plek afdwingen in de definitieve selectie: "Als kleine jongen wil je natuurlijk een EK spelen."

Nu Marten de Roon geblesseerd is afgehaakt is die kans op een plek in de selectie voor de speler van Liverpool toegenomen. "Tuurlijk wordt mijn kans groter. Er komt een extra plaats vrij, maar we gaan het zien", zegt Gravenberch, die zich op de trainingen wil tonen,