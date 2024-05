Aanklacht tegen president Peru om bezit peperdure horloges

Het Openbaar Ministerie van Peru heeft een aanklacht ingediend tegen president Dina Boluarte. De 61-jarige president wordt beschuldigd van het aannemen van steekpenningen.

Aanleiding voor de aanklacht is wat in Peru 'Rolexgate' wordt genoemd. Boluarte is regelmatig gezien met horloges en andere dure sieraden die niet passen bij haar salaris. De collectie zou zo'n 460.000 euro waard zijn, terwijl haar maandsalaris rond de 3900 euro per maand ligt. Ook had ze de sieraden niet aangegeven bij haar aantreden.

Eind maart doorzocht de Peruviaanse politie het huis van de Boluarte, die de beschuldiging ontkent. Volgens haar heeft ze de luxegoederen niet gekregen, maar geleend van een lokale gouverneur.

Als het parlement de aanklacht doorzet, kan het schandaal leiden tot de afzetting van Boluarte. In de afgelopen periode heeft de eerste vrouwelijke president van het Zuid-Amerikaanse land veel steun verloren. Nog maar vijf procent van de bevolking zou achter haar staan, bleek afgelopen weekend uit een populariteitspeiling.

Jarenlange onrust

De afgelopen vijf jaar zijn er zes presidenten geweest in Peru. Veel presidenten zijn in verband gebracht met corruptie of daarvoor veroordeeld.

Toen het parlement in 2022 een afzettingsprocedure wilde starten tegen de vorige president, Pedro Castillo, ontstond er een machtsstrijd. Castillo wilde vlak voor de stemming het parlement te ontbinden, wat uiteindelijk leidde tot zijn afzetting en arrestatie. Bij gewelddadige protesten die hierop volgden vielen tientallen doden.