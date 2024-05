Vermeij en De Wijs geven zeker gewaande promotie uit handen met Düsseldorf

Na de pauze bleef Bochum drukken en dat resulteerde na 65 minuten in de 0-2. Het recept was hetzelfde: Hofmann kopte een voorzet van Stöger binnen en bracht de spanning zo helemaal terug. Nog geen drie minuten later kreeg Bochum een strafschop na een handsbal van Matthias Zimmermann. Stöger bleef rustig en bracht de stand volledig in evenwicht: 0-3.

Door de gelijkmaker (over twee wedstrijden) moest de thuisploeg vol in de aanval en dat probeerde Fortuna ook. Al was Bochum nog steeds de beter voetballende en meest dreigende ploeg.

Nederlanders gewisseld

Vermeij werd tien minuten voor tijd gewisseld en was er dus niet meer bij toen twee invallers van Bochum de wedstrijd bijna beslisten in de laatste minuut. Patrick Osterhage gaf voor op Takuma Asano, maar die kwam een teenlengte tekort om te scoren.

In de verlenging die volgde moest De Wijs gehavend naar de kant, zijn ploeggenoten werden ver teruggedrongen. In de tweede helft van de verlenging waren de rollen omgedraaid en wist Fortuna nog een aantal keren gevaarlijk te worden. Het was een intens gevecht. Zo werd er na 117 minuten nog een bal van de lijn gehaald door Asano namens Bochum.

Wittek goudhaantje

De bal wilde er niet in en dus moesten strafschoppen de beslissing brengen.

Na tien penalty's stond het 4-4, daarna werd het 5-5 en mocht Wittek aanleggen voor zijn strafschop. Hij scoorde onberispelijk. Na een misser van Takashi Uchino was het feest voor Bochum compleet: nog een jaar Bundesliga. De missende Japanner was in tranen en moest opgevangen worden door zijn teamgenoten.