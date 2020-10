Heindijk in Rotterdam moet van het gas, en dat is 'heel bewerkelijk'

Dat komt voor een deel omdat het een tijdrovend proces is. Volgens de wethouder in Rotterdam hebben de bewoners van de wijk vooral veel praktische vragen. "Je moet echt thuis bij de mensen langs om uit te leggen: wat betekent dat voor jou? Hoe ziet je energierekening er nu uit? Wat betekent het als je overstapt? Moeten dan ook de tegeltjes eruit?"

Heindijk is één van de tientallen wijken, verspreid over het land, waar wordt bekeken wat de beste alternatieven voor gas kunnen zijn. Dat huizen op andere energiebronnen moeten overgaan, is onderdeel van het klimaatbeleid van het kabinet. Eerder vandaag bleek dat dit aspect nog onvoldoende concreet is, om al mee te kunnen nemen in berekeningen over daling van de uitstoot.

De experimenten die op dit moment plaatsvinden om wijken van het aardgas af te halen, verlopen wisselend. In de Rotterdamse wijk Heindijk bijvoorbeeld, de eerste wijk in Rotterdam die van het gas af gaat, is er volgens de gemeente voldoende draagvlak. Maar wethouder Bas Kurvers (VVD) noemt het wel een "bewerkelijk proces", wat betekent dat de gemeente van deur tot deur moet om mensen mee te krijgen. Volgens Leefbaar Rotterdam is er juist maar heel weinig steun voor de plannen.

Heindijk is de eerste wijk met bestaande huizen in Rotterdam die van het gas af gaat. Het is een gemengde wijk met rijtjeshuizen en appartementen en er zijn zowel huur- als koopwoningen. De gemeente heeft onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat stadsverwarming het goedkoopste alternatief is, die wordt gevoed met restwarmte uit de haven. In deze wijk kost dit 14.000 euro per huis. De gemeente vraagt aan de mensen een eigen bijdrage van 1500 euro.

In Heindijk doet uiteindelijk twee derde van de bewoners mee. Wel leidden de plannen tot veel discussies. Zo hadden sommige bewoners net een nieuwe cv-ketel aangeschaft. Dat overkwam bijvoorbeeld Annette de Deken. "Ja, dat kwam dus slecht uit. Maar we hebben toch ja gezegd." Wat haar over de streep trok was het aantrekkelijke aanbod van de gemeente, maar ook dat ze hiermee een bijdrage levert aan een duurzame wereld.

Geert Koster van Leefbaar Rotterdam, de grootste oppositiepartij in de stad, heeft veel kritiek op de plannen. "We zien dat er flink met geld gestrooid moet worden om de mensen enthousiast te krijgen om hun huis van het gas af te halen." Ook al gaat het hier nog maar om een proefproject, waardoor de gemeenten hoopt dat het uiteindelijk juist goedkoper wordt, toch is Koster sceptisch.

Opiniepeiling

"Wij hebben afgelopen week een opiniepeiling laten doen. Daaruit blijkt dat er maar weinig steun is. Maar een vierde van de Rotterdammers wil meebetalen. En meer dan de helft zegt: besteed het geld in deze coronatijd liever anders." Leefbaar Rotterdam vindt dan ook dat de gemeente moet stoppen met de plannen. Er zijn volgens de partij waarschijnlijk betere manieren om de energietransitie te laten slagen dan huis voor huis mensen van het gas af te halen.

Maar wethouder Kurvers vindt dat te gemakkelijk gezegd. "Er is gewoon een verplichting om van het aardgas af te gaan in 2050. Je kunt dan nu niet als een konijn in de koplampen kijken en wachten tot het je overkomt. Dus je moet aan de slag en gaan oefenen en leren. Dat is wat we nu doen."

Annette de Deken maakt zich intussen nog wel zorgen over de mogelijke overlast. "Als het achter je eigen voordeur plaatsvindt, dan doet dat echt wat met je. Je vraagt je af wie er in je huis komt en of het wel netjes gebeurt. Het is wel je eigen huis waar je in hebt geïnvesteerd."