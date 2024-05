Van de Zandschulp (28) denkt na afgang op Roland Garros aan stoppen

Botic van de Zandschulp weet niet zeker oh hij nog langer proftennisser wil blijven. Dat zei de 28-jarige Nederlander na zijn nederlaag in de eerste ronde op Roland Garros tegen de NOS.

"Dit was de allerslechtste wedstrijd van mijn leven", zei Van de Zandschulp, die er gebroken bij stond.. "Of ik aan stoppen denk? Wie weet. Wie weet. Daar twijfel ik zeker over. Dat is iets waar ik over nadenk."

Van de Zandschulp kampte maandag met enkelklachten en kon de ervaren Italiaan Fabio Fognini zeker in de beginfase nauwelijks partij bieden: 6-1, 6-1, 7-5.

Dit jaar verloopt zeer slecht voor Van de Zandschulp. Hij kwam nog op geen enkel toernooi verder dan de tweede ronde.

Eerste set

Van de Zandschulp liet in de eerste set veel kansen liggen en leverde al zijn servicegames in. Met een van pijn vertrokken gezicht begon hij aan de tweede set, waarin hij bij een 4-1 achterstand een medische time out nodig had.