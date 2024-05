Netanyahu: aanval tentenkamp Rafah 'tragische fout', offensief gaat door

In het begin van de oorlog beval het Israëlische leger eerst burgers het noorden van de Gazastrook te verlaten, en later ook de stad Khan Younis in het zuiden. Rafah, inclusief Tel As Sultan, was toen volgens Israël een veilige zone waar mensen naartoe moesten. Meer dan een miljoen Palestijnen vluchtten vervolgens naar Rafah en verbleven daar grotendeels in tentenkampen.

Drie weken geleden riep het Israëlische leger burgers op Oost-Rafah te ontruimen en breidde dat gebied een week later uit naar meer centrale delen van Rafah. Mensen moesten naar een nieuwe humanitaire zone langs de kust vertrekken. De locatie van de Israëlische aanval gisteren ligt niet in dit ontruimingsgebied en ook niet in de nieuwe humanitaire zone.

'Gamechanger'

In maart zei Rutte nog dat het een "gamechanger" zou zijn als Israël Rafah grootschalig binnenvalt. De wekenlange grondoperatie door het Israëlische leger in de zuidelijkste stad van Gaza heeft vooralsnog niet geleid tot "een politiek moment dat gevolgen zal hebben", zoals Rutte het gamechanger-moment heeft uitgelegd. Israël en de VS beweren dat het gaat om een "beperkt" offensief. Satellietbeelden tonen grote verwoesting in het betreffende gebied.