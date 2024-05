Burgemeester Utrecht over voetbalrellen: 'Agenten moesten vrezen voor hun leven'

'Frustratie afreageren'

Hoogleraar Jan Brouwer is gespecialiseerd in orde en veiligheid rondom voetbalwedstrijden en keek zondag met enige verbazing naar de rellen in Utrecht. "Ik had de hoop dat men via beveiligers het meenemen van vuurwerk zou kunnen voorkomen, maar dat was zondag allesbehalve het geval."

Hadden deze rellen voorkomen kunnen worden? Brouwer: "Het argument is altijd: we kunnen niet iedereen preventief fouilleren bij binnenkomst van het stadion. Maar dat is ook niet noodzakelijk. Als je alleen de meest risicovolle vakken fouilleert, dan hoeft dat niet zoveel tijd te kosten. Het gaat namelijk maar om een handjevol supporters."