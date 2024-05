Fotograaf Erwin Olaf ontvangt postuum diversiteitsprijs

Fotograaf Erwin Olaf heeft postuum een Winq Diversity Award gekregen. De in september overleden Olaf krijgt de diversiteitsprijs voor zijn jarenlange inzet voor de lhbti-gemeenschap.

De prijzen zijn een idee van Winq, een magazine voor queer mannen. Hoofdredacteur Martijn Kamphorst constateert dat de rechten lhbti'ers wereldwijd onder druk staan.

"Ook Nederland zakt steeds verder op de Europese ranglijst van landen waar lhbti-rechten goed geregeld zijn. Met deze awards maken we ruimte voor een positief geluid, door krachtige mensen en initiatieven uit te lichten die de zichtbaarheid en acceptatie van onze gemeenschap vergroten."

Opkomen voor underdogs

Erwin Olaf overleed vorig jaar september op 64-jarige leeftijd. Magazine Winq noemt Olaf de terechte winnaar van de prijs vanwege zijn jarenlange inzet voor "de underdogs in de samenleving".

Zijn voormalig manager Shirley den Hartog en weduwnaar Kevin Ray Edwards namen de award in ontvangst. Zij maakten van de gelegenheid gebruik om de oprichting aan te kondigen van Foundation Erwin Olaf. Met die stichting willen ze het gedachtegoed van de fotograaf laten voortleven.

Den Hartog: "Hiermee hopen we niet alleen Erwins kunst, maar ook zijn activisme een plek te geven. Het activisme stroomde door zijn aderen."

Ghanese activist

Naast de postume award voor Olaf vielen onder anderen cabaretier Jörgen Raymann (voor podcast De Lesbische Liga), theaterproject Boys Won't Be Boys en boekhandel De Queer Boekenkast in de prijzen bij de uitreiking.

De Ghanese activist Shika Fleischer ontving een award uit handen van hulporganisatie Hivos. Fleischer zet zich in voor de queergemeenschap in Ghana. Afgelopen februari stemde het Ghanese parlement in met een wet die het voor personen strafbaar maakt zich te identificeren als lhbti'er. "Ik geloof sterk dat niemand écht vrij is totdat we allemaal vrij zijn", zei Fleischer.

De awards werden voor de zesde keer uitgereikt. Eerdere winnaars zijn onder anderen Raven van Dorst, Arjen Lubach, Sylvana Simons en NOS-podcast De Schaduwspits.