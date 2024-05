Vlaardingse loodgieter wil naar huis en sleept gemeente voor de rechter

De Vlaardingse loodgieter wiens woning al meer dan een jaar doelwit is van aanslagen, spant een kort geding aan tegen de gemeente. Eerder deze maand sloot die zijn huis voor drie maanden. Daar is loodgieter Ron van Uffelen het niet mee eens.

Al maanden mag Van Uffelen niet meer wonen in zijn huis en op 17 mei sloot de Vlaardingse burgemeester Bert Wijbenga de woning een tweede keer voor drie maanden. "Er is nog steeds sprake van dreiging en gevaar", zei Wijbenga. Hij meldde ook dat het geen makkelijk besluit was, omdat "deze zaak alleen maar verliezers kent".

'Leven ontwricht'

Van Uffelen stapt nu naar de rechter. Volgens hem wordt het leven van zijn minderjarige kinderen ontwricht door de sluiting. Hij vindt dat er ook minder ingrijpende maatregelen mogelijk zijn, schrijft regionale omroep Rijnmond. Van Uffelen zei eerder al dat hij weigert te verhuizen. Volgens hem wordt het probleem daarmee niet opgelost, maar enkel verplaatst.

Een paar dagen na de sluiting van de woning volgde opnieuw een aanslag op het huis van Van Uffelen. Daarmee komt het totale aantal explosies en pogingen daartoe op 23. Er vielen geen gewonden. Rondom de woning was al extra politietoezicht vanwege de vele aanslagen. Ook staan er zandzakken aan de zijkanten van het huis, als buffer voor de buren.

Gouden tip

Wie achter de aanslagen zit, is niet duidelijk. Wel pakte de politie de afgelopen tijd meerdere personen op. Het Openbaar Ministerie heeft een bedrag van 50.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de arrestatie van de opdrachtgever.