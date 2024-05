Groots, historisch en tegelijk vervallen: Brits parlement hard toe aan opknapbeurt

"Brandgevaar is daardoor de allergrootste zorg", zegt Tom Brake, een voormalig parlementariër die in de renovatiecommissie zat. Om elke vonk of mogelijke kortsluiting meteen in de kiem te smoren, wordt 24 uur per dag en zeven dagen per week door het gebouw gepatrouilleerd door een brandveiligheidsteam.

Het risico op een soortgelijke brand als in de Notre Dame in Parijs is absoluut aanwezig, zegt Brake. Het hout en de constructies verschillen niet veel van die van de Franse kathedraal die in 2019 vlam vatte.

De onderhoudskosten om het gebouw open te houden voor de duizenden medewerkers en toeristen die er dagelijks komen, worden nu al geschat op bijna anderhalf miljoen pond per week.

Nationaal icoon

Westminster is niet alleen het kantoor van de 650 parlementariërs in het Lagerhuis en de 757 Hogerhuisleden: het gebouw is een icoon van Britse identiteit, historie en nationale trots. Er is een sterk gevoel van continuïteit als men op de groene of rode bankjes zit, waar talloze voorgangers ook zaten.

Standbeelden, schilderijen en glas-in-loodramen - relieken uit vroegere tijden - zijn verbonden met het Britse rijk en een van de langst functionerende democratieën ter wereld. Groots, historisch en tegelijk vervallen: Westminster symboliseert veel aspecten van de Britse cultuur. Al is het gebouw ronduit gevaarlijk, niemand lijkt bereid - of in staat - om het te laten repareren.

"Een gebrek aan politieke wil en angst voor een schrikbarend hoge rekening maken dat het steeds weer op de lange baan wordt geschoven", zegt Brake."Parlementariërs durven geen project goed te keuren, omdat het publiek zou kunnen denken dat parlementsleden zichzelf een beter en duurder kantoor geven, ook al gaat het om Unesco-werelderfgoed."