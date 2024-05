Martens had in 2022 al willen stoppen bij Oranje: 'Maar we hebben haar overgehaald'

Toen Oranje de Olympische Spelen van Parijs misliep, wist Martens het zeker. Ze zegt dat de keuze om te stoppen voelt als de juiste: "Ik kies nu voor geluk."

Het vele reizen is zwaar en Martens wil dan ook meer tijd voor andere dingen. "Als je 31 bent en andere dingen in het leven worden belangrijker, dan kies ik deze weg."

Supporter

Jonker begrijpt de keuze van Martens en heeft er niet nogmaals op andere gedachten geprobeerd te brengen. "Het is op, het is over en dit is haar beslissing", zegt de bondscoach. De trainer vindt het ook passen bij de fase waar de aanvalster in zit. "Ik begrijp dit en ken dit ook van de mannen. Er komt een moment dat alles bij elkaar te zwaar gaat wegen."

Martens zelf wil vooral waardig afsluiten. "Ik wil mijn bijdrage leveren deze twee wedstrijden, ga genieten en daarna word ik supporter."