EU komt met nieuwe sanctieregeling tegen repressie in Rusland

De Europese Unie komt met een nieuwe sanctieregeling tegen personen die verantwoordelijk zijn voor onder meer ernstige mensenrechtenschendingen in Rusland. Op de nieuwste sanctielijst staan de Russische Federale Penitentiaire Dienst (FSIN) en negentien personen. Het gaat om rechters, openbaar aanklagers en andere leden van de rechterlijke macht in Rusland.

Op de lijst staan onder meer de rechters die oppositieleider Navalny veroordeelden en een militaire onderzoeker die weigerde een onderzoek in te stellen naar de zenuwgif-aanval op de oppositieleider. Ook de rechter die Oleg Orlov, een van de bekendste Russische mensenrechtenactivisten, heeft veroordeeld staat op de sanctielijst.

Daarnaast komen er exportbeperkingen op apparatuur die gebruikt kan worden voor interne repressie. Het verbod geldt ook voor technologie en software die voornamelijk gebruikt worden voor informatiebeveiliging en het monitoren of onderscheppen van telecommunicatie.

Binnenlandse onderdrukking

De eerdere sanctiepakketten tegen Rusland vielen onder een mechanisme uit 2014, het jaar waarin de oorlog in Oost-Oekraïne begon. In februari dit jaar werd het dertiende sanctiepakket aangekondigd.

Een coalitie van acht landen riep EU-chef Borrell in een brief op 28 februari dit jaar op om met een specifieker sanctiemechanisme te komen die meer gericht is op personen die betrokken zijn bij binnenlandse onderdrukking in Rusland. De ministers van buitenlandse zaken schreven hun brief kort na de dood van oppositieleider Navalny.

"De schokkende dood van Alexei Navalny was opnieuw een teken van de verergerende en systematische onderdrukking door het Kremlin-regime", zei Borrell vandaag in een verklaring. "We zullen alles in het werk stellen om de Russische politieke leiding en autoriteiten ter verantwoording te roepen, ook door middel van dit nieuwe sanctieregime."

Voice of Europe

Daarnaast legt de EU ook nieuwe sancties op aan het platform Voice of Europe en twee personen vanwege het "voeren van propaganda-acties gericht tegen het maatschappelijk middenveld in de EU en haar buurlanden". Ook het verdraaien en manipuleren van feiten om de invasie van Rusland in Oekraïne te rechtvaardigen wordt genoemd als reden voor de sanctie.

Twee weken geleden legde de EU het platform ook al sancties op. Ook het Russische persbureau RIA Novosti en de kranten Izvestija en Rossiiskaya Gazeta kregen toen sancties opgelegd.