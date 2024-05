Politiechef Paauw gekozen als nieuwe voorzitter KNVB

Frank Paauw is de nieuwe voorzitter van de KNVB. Hij is gekozen tijdens de bondsvergadering met meer dan de helft van de stemmen.

Paauw kreeg 31 van de zestig stemmen en wordt de opvolger van Just Spee. Hans Nijland kreeg twintig stemmen, Jeanet van der Laan zeven. Twee stemmen waren ongeldig.

Paauw sprak na zijn verkiezing de zaal toe. "Ik zal het vertrouwen niet beschamen", liet hij weten. "Dit is een bijzondere eer", voegde hij er aan toe. Paauw wil dienend en verbindend zijn voor het voetbal.

Politieman

Tijdens de bondsvergadering mochten zestig afgevaardigden namens 1,2 miljoen KNVB-leden hun stem uitbrengen op een nieuwe voorzitter: dertig personen die regio's in het amateurvoetbal vertegenwoordigen en dertig bestuurders van profclubs.

Paauw was vijf jaar lang hoofdcommissaris van de politie in Amsterdam en daarvoor bekleedde hij deze functie in Rotterdam. De 65-jarige Paauw heeft in totaal 42 jaar voor de politie gewerkt.