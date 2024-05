ME sluit pro-Palestijnse tegendemonstranten in bij SGP-actie Amsterdam

De Mobiele Eenheid (ME) heeft in Amsterdam een honderdtal demonstranten tegengehouden die een SGP-actie op de Dam wilden verstoren. De driehoek (politie, justitie en de burgemeester van Amsterdam) heeft de demonstratie ontbonden. De groep is op de hoek van de Dam en de Kalverstraat ingesloten en de politie gaat ze aanhouden.

De demonstranten gooiden met vuurwerk en maakten zich schuldig aan bedreiging, zegt de politie. Hun demonstratie was gericht tegen een manifestatie op de Dam van de SGP.

Die partij houdt een pro-Israëlische actie met onder anderen fractieleider Chris Stoffer. Daarbij zijn zo'n honderd mensen aanwezig. Ze zingen Joodse liederen, psalmen, en het Israëlisch volkslied. De tegendemonstranten dragen Palestijnse vlaggen en roepen 'free free Palestine'.

De politie hield de betogers van elkaar gescheiden: