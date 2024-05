Van Dijk hoopt verjaardag op EK te vieren: 'Ik zie kwaliteit in deze selectie'

Europees kampioen worden is zijn doel. Dat zegt Virgil van Dijk over het komende EK voetbal in Duitsland. Maar dat er ook nog veel onzekerheden zijn is ook wel duidelijk. "We gaan er alles aan doen, maar je moet ook realistisch zijn. Ik heb er in ieder geval zin in", zegt de aanvoerder van Oranje.

Van Dijk zegt dat geluk, fitheid, vertrouwen en de fans allemaal zullen helpen om dat grote doel te halen. Toch snapt hij ook dat er nog twijfels zijn Zo is er onzekerheid over de fitheid van Frenkie de Jong en Memphis Depay, sleutelspelers voor de ploeg. "We hebben een tijd niet gespeeld, dus ik begrijp wel dat mensen twijfelen over onze kansen. Maar ik zie de kwaliteit in deze selectie."

Verjaardag op toernooi

Uiteindelijk draait het vooral om winnen zegt de captain, zodat de ploeg van Ronald Koeman de kans krijgt in het toernooi te groeien. Als dat vaak genoeg lukt, viert de aanvoerder van Oranje zijn verjaardag met zijn teamgenoten in Duitsland. Op 8 juli, een dag voor de eerste halve finale, wordt de speler van Liverpool 33.

Bij die verjaardag is Sipke Hulshoff dan niet van de partij. De assistent-coach van Oranje is vervangen door Dwight Lodeweges nu hij samen met Arne Slot naar Liverpool vertrekt. "Mooi nieuws voor Sipke, maar jammer dat hij er niet is", zegt Van Dijk erover.

'Gesprek Slot voelde goed'

De aanvoerder van Oranje én Liverpool heeft zijn nieuwe clubcoach inmiddels gesproken. "Dat voelde goed. We hebben van alles besproken. Over de selectie, maar ook over mijn persoonlijke situatie", zegt Van Dijk, die vast van plan is om ook komend jaar bij de Engelse topclub te blijven. "Ik ben en blijf aanvoerder en heb nog een jaar contract."

Maar nu eerst de ogen op het EK benadrukt de verdediger. Aanstaande woensdag wordt de definitieve selectie bekendgemaakt.